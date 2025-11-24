¿Cómo conseguir entradas para la Teletón 2025?

Los días viernes 28 y sábado 29 de noviembre se realizará la edición 2025 de la Teletón, la histórica campaña solidaria a favor de los niños con discapacidad que fundara Don Francisco en 1978, aunando voluntades de todos los canales de la televisión chilena a lo largo de los años.

Este año, el cierre será en el Estadio Nacional y otros segmentos se realizarán en el Teatro Teletón, en el centro de Santiago; así como en diversas locaciones al aire libre.

La organización recalcó que "no habrá entrega presencial de entradas" y la distribución será a través de la plataforma de Puntoticket.

¿Cómo obtener entradas para la Teletón 2025?

Quienes quieran asistir al Teatro Teletón o el Estadio Nacional deberán solicitar las entradas digitales en Puntoticket, desde el mediodía del martes 25 de noviembre, y deben contar con una cuenta en ese servicio, asociada a su nombre y rut.

Las entradas son totalmente gratuitas y los espectáculos del Teatro Teletón -28 y 29 de noviembre- "están divididos por bloques horarios, por lo que las personas deberán seleccionar el bloque al que desean asistir para solicitar sus e-tickets".

"En el caso del show de cierre en el Estadio Nacional (29 de noviembre), solo deben seleccionar el evento y solicitar las entradas", explicó Teletón.

Además, se enfatiza que "el número de e-tickets que entregará Puntoticket es limitado y estarán disponibles hasta que se agoten".