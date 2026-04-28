Teletón 2026 confirma fechas para su programa de televisión

La Fundación Teletón confirmó las fecha en la que realizará su clásico programa de televisión de 27 horas de amor con el que año a año cierra sus campañas.

La emisión por TV se llevará a cabo los días viernes 6 y sábado 7 de noviembre, según confirmaron los organizadores.

"Los días 6 y 7 de noviembre volveremos a encontrarnos como país en una nueva Teletón, una oportunidad para unirnos en un solo corazón y sacar adelante esta gran obra solidaria", destacó Mario Kreutzberger.

Esta será la edición número 48 de esta cruzada. La planificación de la campaña 2026 ya está en marcha, tomando como referencia los $44.253.268.546 alcanzados en el cómputo final del programa televisivo 2025.