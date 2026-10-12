Tito El Bambino, Pandora y Leo Rey cerrarán la Teletón 2026 en el Estadio Nacional: conoce a los primeros confirmados

Teletón 2026 ya comenzó a armar su parrilla musical. Este lunes se dieron a conocer los primeros artistas que acompañarán las 27 horas de transmisión, que comenzarán el viernes 6 de noviembre a las 22:00 horas desde el Teatro Teletón.

La organización del evento solidario dio a conocer que en el Teatro Teletón se presentarán Pandora, Sinaka y el argentino Luciano Pereyra.

Para el gran cierre en el Estadio Nacional, ya están confirmados el puertorriqueño Tito El Bambino, Bacilos, Santaferia, Leo Rey y Alanys Lagos.

Princesa Alba interpretará junto a Sinaka y la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) el himno oficial de esta edición, "Súmate a lo que nos une".

Leo Rey tendrá una serie de presentaciones como adelanto a su show final en el Estadio Nacional. El exintegrante de La Noche formará parte de la Gira Teletón 2026, con shows gratuitos en Antofagasta (16 de octubre), Vallenar (17 de octubre), La Serena (18 de octubre), Talca (27 de octubre) y Osorno (30 de octubre).

Su confirmación llega en un momento de alta exposición para el artista, que vive un auge de popularidad tras sus polémicos dichos contra Alexítico, quien la semana pasada presentó una querella en su contra por injurias graves.