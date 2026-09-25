"Todos me advirtieron…": Leo Rey explicó por qué lanzó su polémica frase contra Alexítico

Tras el auge de popularidad que ha tenido en la última semana por su polémico mensaje contra su excompañero Alexítico, líder del grupo La Noche, el cantante Leo Rey reconoció que todo su equipo le aconsejó que no dijera nada durante su show, pero finalmente hizo caso omiso a las advertencias y logró uno de los momentos más viralizados del año.

En su presentación en La Gran Fonda de Chile en el Parque O'Higgins, el músico gritó "Chúpalo, Alexítico" (sic) entre aplausos y gritos del público, lo cual provocó una crítica de su exbanda, marcando distancia de quien fuera integrante de la agrupación y cuestionando que este tipo de comentarios sean utilizados como parte de un espectáculo.

"Todo lo que sale ahí sale de aquí", dijo el cantante apuntando a su guata durante una transmisión live en sus redes sociales, reconociendo que "fui al Parque O'Higgins y todos se me acercaron. Mi compadre se me acercó primero y me dijo: 'Compadre, por favor, no le vayas a decir eso. Tú ya sabes que...'. Yo le dije: 'No, compadre, tranquilo'. Estaba enfocado en calentar la voz porque ese día estaba un poco delicado. Estaba mi cabeza a mil, tenemos que hacerlo bien, tiene que salir todo perfecto".

"Después se me acercó la bailarina, la directora, la Dani, mi chanchita linda, y me dice: 'Chanchito, no vayas a decir nada en el show'. Yo le dije: 'No, mi chanchita, no'. ¡Todos me advirtieron! E incluso yo dije: 'No, no puedo decir nada, ya basta de decir esa huevada, para qué decir...'. No, enfoquémonos en lo nuestro, todos los consejos en mi cabeza y, aparte, estaba el Canal 13, no", relató el exponente de la cumbia.

Sin embargo, todo cambió cuando estaba por salir al escenario: "Yo estaba atrás, pero se me hacía largo y quería puro entrar. Y cuando empieza (la melodía de 'Que nadie se entere') y escucho al público, era una locura (...) y cuando ya entramos, la gente, una efervescencia que no la había vivido hace tanto tiempo".

"Y ahí estaba haciendo a la gente entregada en sabor y algo dentro de mí, me salió de la guata... y de ahí no me acuerdo de nada", aseguró entre risas, explicando por qué salió tan natural la crítica a su excompañero pese a las advertencias de su equipo.