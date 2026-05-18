Tonka Tomicic se despidió de "Only Friends": asumirá la conducción de nuevo reality

La animadora Tonka Tomicic se despidió temporalmente del programa "Only Friends" la noche del sábado para asumir un nuevo desafío en el Mega.

Tras terminar la conversación con Carmen Gloria Arroyo, José Antonio Neme se tomó un momento para dedicar unas palabras a su compañera, que conducirá "Volverías con tu ex".

"Quiero pedir, por favor, toda su atención, porque se retira temporalmente de este estudio y de este programa la animadora Tonka Tomicic porque va a un proyecto canal que ojalá le vaya bien", dijo el periodista.

Por su parte, la ex Miss Chile señaló que deberá trasladarse a Perú para la grabación del reality, que contará con figuras como Álvaro Ballero junto a Ludmila Ksenofontova, Yamila Reyna y Daniel Valenzuela.

En tanto, será Raquel Argandoña -quien ya fue panelista del programa- la encargada de reemplazar a Tomicic en el espacio de conversación.