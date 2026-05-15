TVN confirmó el retorno de "MasterChef": Sin famosos y en horario prime

TVN finalmente confirmó el regreso de "MasterChef Chile", llegando a su nueva casa televisiva en horario prime este 2026 y sin famosos, ya que habrá un casting abierto para ser parte del popular programa de cocina.

Inicialmente, la señal estatal había anunciado la producción de "MasterChef" para el 2025, pero la crisis financiera del canal obligó a suspender los planes y dejar todo en stand-by hasta este año.

Ahora, TVN buscará fortalecer la oferta de su prime time con esta nueva versión local del exitoso formato de competencia culinaria, que debutará en la señal pública tras un acuerdo con Banijay Rights.

"MasterChef es un formato transversal, cercano y profundamente emocional", aseguró el director de Programación de TVN, Javier Goldschmied, en el anuncio, dando cuenta de la apuesta del canal por potenciar el horarior estela con contenidos familiares, masivos y de calidad.

"Más allá de la cocina, conecta con historias de esfuerzo, sueños y superación personal, elementos que son muy importantes para nosotros como televisión pública", agregó.

La competencia culinaria aún no tiene fecha de estreno en TVN ni animador -en 2025 fue considerada María Luisa Godoy-, mientras se prepara el llamado al casting abierto para participar del programa.

"MasterChef" posee el récord Guinnes del formato televisivo de cocina más exitoso del mundo. Desde su estreno en 1990, ha sido producido en 79 mercados, acumulando más de 700 temporadas y superando los 16 mil episodios.