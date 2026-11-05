TVN confirmó fecha de estreno de "Mea Culpa" en formato vertical

TVN confirmó la fecha de estreno en formato vertical del clásico de la crónica roja "Mea Culpa", conducido por Carlos Pinto.

La señal estatal anunció que el emblemático programa debutará en su plataforma TVN/Vertical el próximo miércoles 11 de noviembre.

Se trata de la temporada 14, "Mea Culpa, el regreso", que se emitió con gran éxito en 2021, la cual es adaptada para su visualización en el nuevo formato.

La noticia fue celebrada en las redes sociales del canal estatal, aunque también se replicaron los comentarios de seguidores pidiendo el regreso del programa a la televisión abierta.

Originalmente, "Mea Culpa" fue emitido en TVN entre 1993 y 2009, abarcando emblemáticos casos criminales como los del "Violador de Maipú", el del "Psicópata de Alto Hospicio" e incluso el caso de Claudio Spiniak.

En "El Regreso", estrenado en 2021, se abordaron casos de años recientes, como los crímenes de Pablo Aravena, más conocido como el "Chacal de Peñablanca", de 2008; y de Lorena Espinosa, sentenciada en 2013 por parricidio consumado y parricidio frustrado tras envenenar a sus hijos de seis meses y cuatro años.