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Tópicos: Magazine | Televisión

Vale Roth fue la gran ganadora de "Fiebre de Baile": Obtuvo más de la mitad de los votos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La bailarina se llevó un premio de $30 millones.

Vale Roth fue la gran ganadora de
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En un masivo espectáculo desde el Movistar Arena, el programa "Fiebre de Baile" eligió a Vale Roth como la gran ganadora de su temporada.

Tras presentarse con la canción "Beat it" de Michael Jackson, Vale Roth logró clasificar a la última etapa junto a Cony Capelli, Disley Ramos y Yiego Pizarro, dejando en el camino a Antonella Henríquez y José Antonio Raffo.

Luego escogió un tema de P!NK para cerrar su participación en el espacio y conseguir el favor del público con un 55% de las preferencias.

Con este triunfo Vale Roth no sólo obtuvo el prestigio de quedarse con la corona, si no que además se llevó un premio de $30 millones.

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