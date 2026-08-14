Vale Roth fue la gran ganadora de "Fiebre de Baile": Obtuvo más de la mitad de los votos

En un masivo espectáculo desde el Movistar Arena, el programa "Fiebre de Baile" eligió a Vale Roth como la gran ganadora de su temporada.

Tras presentarse con la canción "Beat it" de Michael Jackson, Vale Roth logró clasificar a la última etapa junto a Cony Capelli, Disley Ramos y Yiego Pizarro, dejando en el camino a Antonella Henríquez y José Antonio Raffo.

Luego escogió un tema de P!NK para cerrar su participación en el espacio y conseguir el favor del público con un 55% de las preferencias.

Con este triunfo Vale Roth no sólo obtuvo el prestigio de quedarse con la corona, si no que además se llevó un premio de $30 millones.