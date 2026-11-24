La modelo Dominga López representa a Chile en la final del concurso Miss Universo 2026, edición número 75 se realiza en Puerto Rico.

Este fin de semana, deslumbró con un traje inspirado la Gaviota de Platino del Festival de Viña del Mar y desfiló en traje de baño. Su desempeño la ubicó como una de las favoritas para avanzar en la final del concurso de belleza.

Durante la gala se anunciará un primer corte de 30 semifinalistas, luego se reducirá a 12 tras el desfile en traje de baño, posteriormente a cinco después del traje de gala y finalmente quedarán tres finalistas para la pregunta decisiva.

Tras la presentación de las 116 candidatas en la gala, la modelo nacional logró quedar entre las 30 semifinalistas, avanzando en la competencia.

La mexicana Fátima Bosch entregará su corona ganada en 2025 y la ganadora será coronada en el escenario del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.