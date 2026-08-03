"Es un retroceso": La celebrada respuesta de la Miss Universo Chile por proyecto de ley "Escucha su corazón"

La ganadora de Miss Universo Chile, Dominga López, se llenó de elogios no sólo por su desempeño en el concurso, si no que además por su certera respuesta ante una polémica pregunta.

Antes de ganar la corona, y en plena competencia, López tuvo que abordar el proyecto de ley "Escucha su corazón", el cual pretende obligar a mujeres y adolescentes a escuchar los latidos fetales antes de acceder a la ley de aborto por tres causales.

"¿Estás de acuerdo con esta idea?", fue la pregunta que le hicieron a Dominga López, quien respondió con total seguridad.

"Cuando hablamos de aborto, tenemos que tomarlo desde la parada de la empatía, de reconocer que detrás de cada mujer que decide tomar la decisión de abortar hay una historia que casi siempre conlleva dolor, miedo y mucha vulnerabilidad", comenzó diciendo.

"Creo que este proyecto de ley es un retroceso. El país ha avanzado bastante con el tema del aborto, con la ley de las tres causales, y creo que el Estado debería enfocarse más en el acompañamiento de estas mujeres, no dejarlas de lado ni obligarlas y exponerlas a una experiencia que puede retraumatizarlas y revictimizarlas", agregó López.

Finalmente indicó que "una sociedad justa es la que escucha a las mujeres, que las acompaña y que, sobre todo, también las informa para que estas puedan tomar decisiones libres e informadas con toda la libertad de sentirse cómodas en escoger sobre su vida y su salud".