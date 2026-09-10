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Tópicos: Magazine | Tendencias

El mítico "vestido de la venganza" de la princesa Diana sale de gira antes de ser subastado

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Diseñado por la modista griega Christina Stambolian, tiene un precio de salida que bordea los 300 millones de pesos.

El mítico
 Princess Diana Archive

Muchos lo interpretaron como un reproche público a Carlos por su confesión de adulterio en televisión con su gran amor -y ahora reina- Camila Parker-Bowles.

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El famoso vestido negro de seda que la princesa Diana lució en junio de 1994 y que pasó a la historia como "el vestido de la venganza" saldrá de gira mundial a partir de la próxima semana antes de ser vendido en subasta en Nueva York en la casa Sotheby's.

A partir del próximo 18 de septiembre, el vestido será expuesto al público en el local londinense de Sotheby's, que luego lo trasladará a sus sucursales de Hong Kong y Ginebra, antes de su destino final en Manhattan, donde será vendido el 9 de diciembre.

En este momento, se calcula que el icónico vestido diseñado por la modista griega Christina Stambolian tiene un precio de salida de entre 150.000 y 300.000 dólares (entre 140 y 281 millones de pesos chilenos, aproximadamente).

La fama del vestido es tal que el pasado julio otra casa de subastas londinense, en este caso The Market, puso a la venta el Jaguar XJ40 Sovereign verde en el que Diana viajaba precisamente cuando salió del vehículo enfundada en el famoso vestido, y así fue oportunamente publicitado.

Aquel 29 de junio de 1994, Diana llegó en ese vehículo a una cena en Londres ataviada con un llamativo vestido negro de hombros descubiertos, que muchos interpretaron como un reproche público a Carlos por su confesión de adulterio en televisión con su gran amor -y ahora reina- Camila Parker-Bowles.

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