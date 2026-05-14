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Tópicos: Magazine | Tendencias | Gastronomía

El completo es un ícono nacional para 9 de cada 10 chilenos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Un estudio mostró que el 19% de la población come semanalmente al menos uno.

El completo es un ícono nacional para 9 de cada 10 chilenos
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No ni hot dog ni perro caliente, es completo. Porque para los chilenos se trata -por amplia mayoría- de una comida no solamente rica y accesible, sino que transversal, representante de la identidad nacional, familiar e incluso un patrimonio cultural.

Según un estudio de la encuestadora Black & White, con casi mil respuestas recogidas entre abril y mayo, la gente está "muy de acuerdo" o "de acuerdo" con que el completo es una comida transversal (93%), parte de la identidad chilena (93%), una tradición familiar (90%) y parte del patrimonio cultural nacional (85%).

Además, 93% dijo consumir esta tradicional forma de sándwich, con 8 de cada 10 reconociendo que lo probó antes de tener 12 años.

Así, 85% asocia el completo con momentos familiares, asociados a conceptos como "felicidad,compartir" e "identidad chilena".

El informe también estableció que entre quienes comen al menos una vez a la semana, dos a tres veces al mes o una vez al mes suman en total 82% de la población. En particular 19% reconoce que cada 7 días se come más de uno.

Entre las marcas, aparecen Dominó, Doggis, "caseros", Fuente Alemana y Llanquihue en los cinco primeros lugares de referencia.

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