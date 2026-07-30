Favorito de BTS: restaurante coreano llega a la Fiesta del Chancho de Talca

Los días 1 y 2 de agosto se celebra la Fiesta Costumbrista del Chancho de Talca, que este 2026 tiene invitados especiales, desde el sudeste asiático, porque referentes de la cocina coreana llegan a la Región Maule para una masterclass y cooking show.

La acción se enmarca en la promoción internacional de la carne de cerdo chilena y de la oferta gastronómica nacional en Corea del Sur, que permitió la llegada a Chile de Park Su-Kyoung, dueña del reconocido restaurante "Gold Pig"; y su chef ejecutivo, Park Se-Young, quienes también desarrollarán una agenda de actividades en las regiones Metropolitana y de O'Higgins.

"Gold Pig" nació en 2016 como un pequeño restaurante de parrillada coreana en el barrio de Sindang-dong, en Seúl, y con el paso de los años se ha consolidado como uno de los establecimientos más reconocidos del país del k-pop, detalló ProChile.

Desde 2019, de hecho, ha sido distinguido año a año con el "Bib Gourmand" de la Guía Michelin, por su mezcla de calidad y bajo precios, que ha cautivado a celebridades como David Beckham, Chris Hemsworth, James Franco, BTS, G-Dragon, Blackpink e IU.

La vista se da, además, en medio de la gira del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-Myung, y la realización del primer Encuentro de Negocios Chile-Norte de Asia, que tendrá lugar en septiembre en Seúl, organizado por ProChile.