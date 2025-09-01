Síguenos:
Tópicos: Magazine | Tendencias | Gastronomía

Influencer finlandés alucinó con las sopaipillas chilenas: "Nada mejor que esto"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El influencer aseguró que una preparación así "no la tienes en Europa".

Influencer finlandés alucinó con las sopaipillas chilenas:
 Captura
En portada

Un tiktoker finlandés alabó las sopaipillas chilenas y las describió como "lo mejor que he visto nunca".

Se trata de Sebastián Hedberg, conocido como @seb_hed, un influencer que desde hace un tiempo reside en Chile, y que aseguró "en Chile, no hay nada mejor que esto como snack. Lo mejor que he visto nunca".

Hedberg destacó que esta clásica preparación chilena es "la comida más reconfortante que existe" durante el invierno, y que algo así "no lo tienes en Europa".

"Podrías comer como 20 de estos, pero si comiera 20 no estaría modelando más. Después del último bocado, lo único que quieres hacer es conseguir más de ellas", concluyó el influencer que aseguró estar intentando firmar con una agencia de modelaje en París.

@sheeeba1

¿El mejor snack del mundo? / The best snack in the world?🫶🇨🇱

♬ Dolce Nonna - Wayne Jones & Amy Hayashi-Jones

 

