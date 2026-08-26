CChC propone crear cuenta enfocada en ahorro del pie para la primera vivienda

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) planteó crear una cuenta de ahorro habitacional destinada exclusivamente a reunir el pie exigido para un crédito hipotecario, lo que la organización apunta como una de las principales barreras para acceder a una primera vivienda.

De acuerdo con la nota publicada por la CChC, la eventual libreta facilitaría la compra de un inmueble nuevo o usado de hasta 4.000 UF, o bien, permitiría realizar mejoramientos significativos en la vivienda principal.

La propuesta contempla dos incentivos complementarios: una exención del impuesto a la renta sobre los recursos de la cuenta (depósitos y rentabilidad), y una bonificación estatal sobre el monto aportado por la familia, con un monto máximo por beneficiario.

El presidente de la Comision de Alternativas de Financiamiento de la CChC, Claudio Nitsche, abordó la propuesta durante el seminario Desafío Vivienda 2035 este miércoles: "Pensemos que hoy en día, una familia cualquiera puede esperar entre siete a 11 años para juntar el pie de la vivienda que desea. Y hay muchas familias que, cuando ven ese horizonte de tiempo, decididamente desestiman la opción, pues (creen que) nunca será posible acceder a una vivienda".

"Estas medidas pueden reducir ese periodo en hasta cuatro años. (Las familias) van a saber que con este sistema, la gente podrá ir juntando, y dependiendo del tamaño de la vivienda, ese dinero podrá ser hasta duplicado en el valor, más los intereses", garantizó el experto.



La propuesta fue detallada por la CChC en su seminario Desafío Vivienda 2035 de este miércoles. (Foto: CChC)

La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, que también estuvo presente en el seminario, hizo ver que "existen más de 20 millones de libretas de ahorro en Chile, y 7 millones de ellas están destinadas a la vivienda. Por lo tanto, el chileno sí ahorra, en la medida que puede".

"En lo que tenemos mucho espacio de mejora es en la consistencia de ese ahorro y ello depende, por una parte, de los incentivos, y por otra, de cómo los ingresos recurrentemente permiten ahorrar", relevó.

Según datos de la CChC, entre 2003 y 2024 las familias redujeron su tasa de ahorro de 15,5% a 9,3% del ingreso disponible, mientras que su nivel de endeudamiento aumentó de 38% a 78%. En el mismo período, el precio de las viviendas ha aumentado significativamente, superando el crecimiento de los salarios y del PIB.

Presidente Kast: "Tenemos que fomentar el ahorro"

En paralelo, el Presidente José Antonio Kast encabezó otra actividad en materia de vivienda: la promulgación de la ley que amplía la cobertura del programa FOGAES, aumentando de 50.000 a 80.000 los subsidios disponibles, y que también incrementa el valor máximo de las viviendas elegibles de 4.000 a 6.000 UF, además de extender los beneficios hasta el 31 de mayo del 2028.

"El aumento (del valor de las) viviendas llega al 90% de las personas que las necesitan. Es una gran noticia, pero a veces no se le da el peso, porque hay personas que no tienen la renta, y postulan a que el Estado les entregue la casa completa. También tenemos que fomentar el ahorro", manifestó el Mandatario.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, calificó el FOGAES como "una iniciativa que ha funcionado en el pasado, y valoramos las cosas que funcionan, las prorrogamos y las ampliamos", lo cual estará vigente a partir de septiembre próximo.

El jefe de la billetera fiscal recordó que la norma "consiste en otorgar un subsidio a la tasa de interés y además, provee una garantía a los que prestan el dinero para esa adquisición".

En cuanto al nuevo tramo DS 4.000, estará disponible a partir de noviembre, a través de un llamado especial con 5.000 cupos.