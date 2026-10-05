Marraqueta y pan de huevo se posicionan entre lo 15 mejores del mundo en ranking internacional

Dos clásicos de la panadería chilena volvieron a poner al país en el mapa gastronómico internacional.

Se trata de la marraqueta y el pan de huevo, que fueron incluidos entre los 15 mejores panes del mundo, según el ranking elaborado por TasteAtlas.

La marraqueta fue la chilena mejor posicionada, ya que alcanzó el segundo lugar, con 4,3 estrellas, compartiendo puesto con la pampushka de Ucrania. El primer lugar quedó en manos del pan de bono colombiano, que obtuvo 4,5 puntos.

TasteAtlas destacó a la marraqueta como un elemento habitual de los desayunos y sándwiches en Chile, además de resaltar sus cuatro secciones, su corteza crujiente y su interior liviano y esponjoso.

En tanto, el pan de huevo, tradicionalmente asociado a las playas chilenas, consiguió 3,7 estrellas y también se ubicó entre los 15 primeros.

La plataforma lo describió como un clásico de las costas del país y valoró su textura y sabor dulce, con vainilla entre sus ingredientes. Además, recomendó consumirlo recién horneado, ya que tiende a endurecerse con rapidez.

Así, dos preparaciones profundamente arraigadas en la tradición chilena volvieron a cruzar las fronteras: la marraqueta, entre los puestos más altos del ranking, y el pan de huevo, como otro representante de los sabores locales reconocidos internacionalmente.