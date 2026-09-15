Pizzería chilena rozó el top ten mundial: ¿Cuánto cuestan sus pizzas?

La pizzería Allería, de Providencia, ya considerada como la tercera mejor de América Latina, sumó un nuevo reconocimiento del prestigioso ranking 50 Top Pizza, que ahora la ubicó en el puesto 11 del mundo.

En su edición global 2026, la competencia premió a la londinense Napoli on the Road como la mejor del mundo; con Una Pizza Napoletana, de Nueva York; y Confine, de Milán, en los puestos dos y tres.

La primera latinoamericana del listado es la paulista Leggera Pizza Napoletana, que se ubicó en la posición seis.

Extendido hasta los 100 mejores lugares, otras dos pizzerías chilenas aparecen en el ranking: Raffaella, de Las Condes (70°); y Brunapoli, de Vitacura (81°).

¿Cuánto cuesta una pizza del 11° mejor local del mundo?

En la carta que publica Allería para sus locales de Av. Italia 1350 y al paso en Malaquías Concha 0356, las pizzas parten en 10.290 pesos, con la Marinara, descrita como vegana y que tiene "doble porción de pomodoro San Marzano, orégano, ajo, tomate deshidratado italiano, aceite de oliva y albahaca".

Luego están Margherita, por 11.800 pesos y con "podomoro San Marzano, Mozarella Fior di Latte, aceite de oliva y albahaca"; y TheTop Pizza, también por 11.800 pesos, que es "dos de las pizzas más populares y antiguas de la gastronomía napoletana unidas en un exquisito resultado", pues mezcla las Margherita y Marinara.

La más cara, en tanto, es la pizza Cielo -por 29.800 pesos- que tiene como ingredientes "salsa di pomodorini amarillo, fior di latte, aceitunas verdes italianas de Gaeta, alcaparras mediterráneas, pomodorini amarillo y salmón ahumado A crudo, rúcula fresca, tomate seco y aceto balsámico di modena con tomate cherry salteados".