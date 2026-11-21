El 2027 será un año gigantesco para "League of Legends", tanto para el juego como para el competitivo, donde los esports también evolucionarán para "construir juntos" el futuro del emblemático videojuego mejor conocido como "LoL".

Tras anunciar la mayor actualización en la historia del título, que se conocerá como "League of Legends: New Dawn", desde Riot Games también adelantaron varios cambios que habrá en la temporada competitiva de 2027, comenzando por trasformar el primer evento internacional del calendario, First Stand, en el torneo más grande que haya producido la compañía: First Stand - All In 2027.

En el evento Showcase realizado en Nueva York, donde Cooperativa estuvo presente, el jefe global de LoL Esports, Chris Greeley, adelantó que, "en 2027, First Stand va a crecer, y mucho. Estamos reinventando el inicio de la temporada competitiva para convertirlo en un momento único a escala mundial en el que los aficionados puedan disfrutar de 'League of Legends: New Dawn' al más alto nivel competitivo".

"Esto es una parte muy importante de cómo estamos construyendo juntos el futuro de League of Legends", aseguró Greeley sobre First Stand: All In. (Foto: Cooperativa / Gustavo Arismendi)

Greeley confirmó que el evento se desarrollará en China, "con más equipos, más jugadores y una mayor participación de nuestra comunidad global".

"Será el mayor número de equipos que hayamos tenido en un torneo de 'League of Legends' hasta la fecha", agregó, con un formato que nunca han utilizado, aunque la cantidad de equipos y cómo clasificar recién se revelará en detalle en enero de 2027, junto con la revelación completa de "New Dawn".

Para el rioter -como se conoce a quienes trabajan en Riot Games, "esto es una parte muy importante de cómo estamos construyendo juntos el futuro de League of Legends" de la mano de los esports.

El segundo torneo internacional del 2027, MSI, se desarrollará en Valencia, España; mientras que el Campeonato Mundial de League of Legends 2027, mejor conocido como Worlds, tendrá lugar en Japón y Corea del Sur.