Cuatro rinocerontes son reintroducidos en Uganda tras décadas de extinción

Uganda vuelve a tener rinocerontes en libertad por primera vez desde la extinción de estos animales en los años 80 debido a la caza furtiva, después de la introducción de cuatro rinocerontes blancos del sur en una reserva natural del norte del país, confirmaron autoridades medioambientales a EFE este jueves.

Esta es la primera fase de un programa con el que las autoridades esperan poder trasladar en los próximos meses un total de 20 rinocerontes blancos a la Reserva de Fauna de Ajai, un espacio natural remoto y poco visitado.

"El regreso de los rinocerontes a Ajai es un momento de orgullo y emoción para Uganda. Es fruto de años de trabajo dedicados a la conservación y un programa de cría exitoso en el Santuario de Rinocerontes de Ziwa", afirmó el director ejecutivo de Uganda Wildlife Authority (UWA), James Musinguzi, en un comunicado.

Uganda era el hogar de una importante población de rinocerontes negros, en la actualidad en peligro crítico de extinción, y de una pequeña población de rinocerontes blancos del norte, de los que sólo quedan dos hembras viviendo en semicautividad en una reserva del centro de Kenia.

El último rinoceronte de Uganda, un ejemplar negro, murió en 1983 a manos de cazadores furtivos. Los que fueron reintroducidos en la Reserva de Fauna de Ajai pertenecen a la subespecie de rinocerontes blancos del sur (Ceratotherium simum ssp. simum), originaria de países del sur de África como Sudáfrica, Namibia, Botsuana, Zimbabue y Mozambique.

Aunque existen rinocerontes blancos en libertad en algunas reservas de Kenia, todos pertenecen a la subespecie sureña y fueron introducidos en los años sesenta para crear poblaciones de respaldo fuera de Sudáfrica, donde estaban siendo exterminados.

A finales de 2024, África era el hogar de unos 22.540 rinocerontes -6.788 negros y 15.752 blancos del sur-, según estimaciones de expertos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).