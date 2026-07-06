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Tópicos: Mundo | Africa | Marruecos

Youtuber fue condenado a ocho meses de cárcel por cocinar y comerse a un perro

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El hecho ocurrió en Marruecos y provocó repugnancia e indignación religiosa, por considerarse una burla hacia una festividad musulmana.

Además de la prisión, el influencer deberá pagar una multa equivalente a dos millones de pesos chilenos.

Youtuber fue condenado a ocho meses de cárcel por cocinar y comerse a un perro

El creador de contenido, conocido como "bn nsns", tiene 2,2 millones de suscriptores y ya había generado controversias por comer carne de tortuga y serpiente.
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El Tribunal de Primera Instancia de la localidad de Temara, en Marruecos, condenó este lunes a un polémico influencer marroquí a ocho meses de prisión por difundir en su canal de YouTube un video en el que cocinaba un perro callejero durante la fiesta musulmana del cordero.

Una fuente de su defensa informó a EFE de que A. A., conocido por el seudónimo de 'bn nsns' y de unos 30 años, fue condenado además al pago de una multa de 20.000 dirhams (cerca de dos millones de pesos chilenos).

El creador de contenido, que cuenta con más de 2,2 millones de suscriptores, publicó a finales de mayo un video en el que cocinaba un perro muerto y consumía sus restos, en un contexto que vinculó al alza de los precios del cordero con motivo de la gran fiesta musulmana Aid al-Adha (fiesta del cordero).

Tras la polémica y la fuerte indignación social que provocó su comportamiento, borró el video y afirmó que no había matado al animal, sino que lo había encontrado muerto en la carretera, presuntamente tras ser atropellado por un vehículo.

Los internautas calificaron las imágenes de "repugnantes" y "chocantes" y pidieron su encarcelamiento. Además, numerosos usuarios consideraron que se trataba de una falta de respeto a uno de los ritos más importantes del islam.

No es la primera controversia del influencer, que ya apareció anteriormente consumiendo carne de tortuga o serpiente, introduciéndose en cuevas peligrosas y pasando la noche en tumbas.

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