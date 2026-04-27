Nigeria rescata a 15 alumnos secuestrados tras ataque a un orfanato

Las autoridades de Nigeria rescataron a 15 de los 23 alumnos secuestrados el domingo tras el ataque perpetrado por hombres armados contra un orfanato ilegal en una comunidad del centro-sur del país.

Las fuerzas de seguridad nigerianas se movilizaron "rápidamente" al lugar y continúan las operaciones de búsqueda del resto de rehenes y de los autores del ataque.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste del país, sufren ataques constantes de bandidos, el término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates y a las que las autoridades tildan en ocasiones de "terroristas".