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Tópicos: Mundo | Africa | Nigeria

Nigeria rescata a 15 alumnos secuestrados tras ataque a un orfanato

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Las autoridades de Nigeria rescataron a 15 de los 23 alumnos secuestrados el domingo tras el ataque perpetrado por hombres armados contra un orfanato ilegal en una comunidad del centro-sur del país.

Las fuerzas de seguridad nigerianas se movilizaron "rápidamente" al lugar y continúan las operaciones de búsqueda del resto de rehenes y de los autores del ataque.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste del país, sufren ataques constantes de bandidos, el término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates y a las que las autoridades tildan en ocasiones de "terroristas".

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