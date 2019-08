Congo: El ébola supera los 1.900 muertos y llega a otra provincia

La aparición de dos primeros casos de ébola en la provincia congoleña de Kivu del Sur (este del país) desató este viernes las alarmas en la República Democrática del Congo (RDC), donde hasta ahora esta epidemia se había mantenido en la zona nororiental, con más de 1.900 muertos.

Según informó a Efe el coordinador general de la respuesta contra el brote de ébola, Jean-Jacques Muyembe, los nuevos casos confirmados corresponden con una mujer joven fallecida el 14 de agosto y uno de sus hijos, en quien están centrados ahora los esfuerzos para salvar su vida.

La noticia fue corroborada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que detalló que la mujer fallecida y su hijo habían viajado desde la localidad congoleña de Beni -en el epicentro de la epidemia en Kivu del Norte- hasta la zona de Mwenga, situada al suroeste de Bukavu (capital de Kivu del Sur).

Esto convierte a Kivu del Sur en la tercera provincia congoleña afectada por esta epidemia, que hasta ahora estaba confinada en las provincias nororientales de Kivu del Norte e Ituri.

"Tan pronto como se dio la alerta anoche, los equipos de respuesta sobre el terreno se mostraron preparados para dar tratamiento, rastrear los contactos y empezar la vacunación", indicó la agencia de la ONU en su cuenta de la red social Twitter.

A mother and her child, have been confirmed with #Ebola in Mwenga, South Kivu 🇨🇩. These are the first cases in this province.



As soon as the alert was raised last night, response teams were on the ground ready to provide treatment, start tracing contacts and begin vaccination. pic.twitter.com/g9CWra7PgC