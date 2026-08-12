Alemania aportará 10 euros mensuales a los niños como base de su jubilación futura

El Consejo de Ministros del Gobierno alemán aprobó este miércoles un proyecto de "pensión de inicio temprano", en virtud del cual todos los niños de Alemania recibirán a partir de los seis años un capital inicial de 10 euros al mes (10.540 pesos chilenos) del Estado para la jubilación privada, hasta que cumplan 18 años.

Esta medida, que fue presentada en diciembre en el marco de un proyecto de ley más amplio para reforzar el pilar privado del sistema de pensiones alemán, puede ser complementada con ingresos de los padres a una cuenta individual que pueden crear para sus hijos.

El vicecanciller y ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, quien presidió este miércoles el Consejo de Ministros, señaló que, "de este modo, los jóvenes acumularán un patrimonio propio a lo largo de los años y aprenderán desde una edad temprana cómo funciona la previsión financiera en los mercados de capitales".

"Hoy en día, esto depende con demasiada frecuencia de la situación económica de la familia. Esta desigualdad suele prolongarse hasta la vejez. Queremos cambiarlo" con los 10 euros que aportará el Estado cada mes para todos los niños.

Los padres podrán abrir una cuenta de inversión y complementarla mediante aportes voluntarios.

Los niños para los que no se abra una cuenta individual se beneficiarán de la ayuda, que aún debe pasar por el Parlamento germano, mediante una inversión colectiva en los mercados de capitales bajo la gestión del Banco Central alemán o Bundesbank.

Casi dos millones 319 mil pesos chilenos al llegar a los 18 años

A partir de la mayoría de edad, la cuenta pasará al sistema de previsión privada para la jubilación con ventajas fiscales.

Los rendimientos del dinero ingresado estarán exentos de impuestos hasta el comienzo de la fase de cobro.

Por regla general, el capital subvencionado no podrá retirarse antes de cumplir los 65 años.

Se podrán realizar aportaciones adicionales de hasta 6.840 euros al año (cerca de 7 millones 210 mil pesos chilenos).

El Ministerio de Finanzas calcula que, solo con los aportes del Estado, la cuenta alcanzaría aproximadamente 2.200 euros (casi dos millones 319 mil pesos chilenos) al llegar a los 18 años.

Sin realizar ninguna aportación adicional, esa cantidad podría convertirse en unos 53.000 euros (poco más de 55 millones 865 mil pesos chilenos) al llegar a la jubilación.

Si los padres aportan además 10 euros al mes, la cuenta podría crecer hasta aproximadamente 107.000 euros (más de 112 millones 780 mil pesos chilenos) al llegar a la jubilación.

La pensión de inicio temprano comenzará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026 para los niños nacidos en 2020.

A partir de 2027, cada año se incorporará la generación que cumpla seis años en ese momento.