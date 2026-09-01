Alemania atribuyó ataque híbrido en Leipzig a Rusia y reaccionó con cierre consular

Alemania reaccionó este martes al ataque híbrido en el aeropuerto de la ciudad oriental de Leipzig del pasado 4 de agosto con una declaración en la que responsabilizó oficialmente a Rusia, país al que obligará al cierre de su consulado en la ciudad de Bonn, en el oeste germano, y un centro cultural en Berlín.

"El Gobierno federal llega a la conclusión de que Rusia es responsable del ataque híbrido perpetrado en Leipzig el 4 de agosto", dijo el ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, en una rueda de prensa en Berlín junto al titular de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul.

Dobrindt aseguró que las investigaciones sobre el caso continúan, pero la información de que disponen las fuerzas policiales y los servicios de inteligencia "acredita una responsabilidad rusa".

"Agentes de bajo nivel" habrían perpetrado el intento de atentado en el aeropuerto de Leipzig, donde se encontró un dron cargado con explosivos en una infraestructura aeroportuaria utilizada, entre otras cosas, para el apoyo logístico a Ucrania en su defensa contra la guerra de agresión rusa.

"No estamos en guerra, pero a diario somos objeto de ataques híbridos", subrayó el ministro.

Una escalada híbrida

Nina Locher, experta en cuestiones de seguridad y política de defensa del Consejo Alemán para Relaciones Exteriores (DGAP), explicó a agencia EFE que "el ataque contra el aeropuerto de Leipzig supuso para Alemania, desde varios puntos de vista, un nuevo nivel de escalada de los ataques híbridos".

"No se trataba simplemente del sobrevuelo de un dron sobre una infraestructura crítica, algo que desgraciadamente vemos ya con bastante frecuencia, tanto sobre aeropuertos como sobre otras infraestructuras críticas o energéticas. En este caso, el dron llevaba explosivos", explicó.

"Eso supone una nueva escalada porque el ataque podría haber provocado realmente una explosión y haberse convertido en un atentado con características militares", abundó.

Según esta experta, era de esperar que el Gobierno alemán reaccionara con medidas concretas, después de que el canciller federal Friedrich Merz hubiera calificado el incidente como un "ataque híbrido", por el que los responsables deberían rendir cuentas.

En este sentido, Wadephul anunció, como consecuencia, el cierre el próximo 18 de septiembre del consulado de Rusia en Bonn, en el oeste de Alemania, y además, se cancelará el contrato del centro cultural ruso "Casa Rusa" en Berlín.

"Nuestro mensaje a Rusia es claro, no dejaremos que los ataques rusos nos intimiden ni que fracturen nuestra cohesión social", aseguró.

Más controles a rusos y presión para flota fantasma

Wadephul volvía de un viaje a Argelia y se dirigía a la reunión de ministros de Exteriores en Irlanda, pero hizo una escala en Berlín para asistir a la comparecencia conjunta con Dobrindt.

Además, Berlín reforzará los "controles de entrada para los ciudadanos rusos y aumentamos la presión sobre la flota fantasma rusa", precisó el jefe de la diplomacia germana.

Tras el hallazgo en la noche del 4 de agosto pasado en el aeropuerto de Leipzig de un dron dotado de una carga explosiva y la supuesta colisión, poco después, de un segundo vehículo aéreo no tripulado con un avión de carga de DHL, investigadores descubrieron diez días más tarde un tercero de esos aparatos, así como explosivos, informaron la semana pasada las cadenas públicas regionales WDR y NDR y el diario Süddeutsche Zeitung.

Rusia responderá a decisiones "antirrusas" y acusó a Alemania de implicación en la guerra

En paralelo, Rusia aseguró este martes que responderá a "todas las decisiones antirrusas" de Alemania, a la que acusó de estar totalmente implicada en los ataques "terroristas" ucranianos contra territorio ruso.

"Moscú responderá a todas las decisiones antirrusas", dijo María Zajárova, portavoz de Exteriores, en declaraciones a la agencia Interfax.

Añadió que "Berlín está metido hasta el cuello tanto en la instigación del conflicto ucraniano como en la participación en atentados terroristas contra la población civil", en alusión a los ataques con drones de Kiev contra la retaguardia rusa.

En cuanto al cierre de la Casa Rusa, comentó: "Buscaban una excusa (...) La Casa Rusa no les dejaba tranquilos. Por eso buscaron algo a lo que agarrarse".

OTAN y UE apuntan a una respuesta a Rusia y respaldan medidas de Alemania

Los responsables de las instituciones europeas, de la OTAN y líderes de varios Estados miembros expresaron este martes su solidaridad con Alemania y su apoyo a las medidas diplomáticas y fronterizas anunciadas por Berlín, además de abrir la puerta a medidas coordinadas a nivel comunitario ante el Kremlin.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, publicaron sendos mensajes a través de redes sociales de forma simultánea e inmediatamente después del anuncio llevado a cabo hoy por el Gobierno alemán.

"Las pruebas son claras. Y acojo con satisfacción las medidas anunciadas por Alemania en respuesta a ello. La OTAN seguirá reforzando nuestra capacidad para disuadir y defender a todos los aliados frente a cualquier amenaza, incluidas acciones maliciosas como las observadas en Leipzig y en otros lugares de la Alianza", escribió Rutte en sus redes sociales.

"Nuestro apoyo a Ucrania es inquebrantable, al igual que nuestro compromiso firme con la defensa colectiva de la OTAN", agregó.

La presidenta de la CE, por su parte, afirmó que los ataques híbridos "no quedarán sin respuesta". "Esta mañana hablé con el canciller Merz para discutir el ataque híbrido en el aeropuerto de Leipzig (...). Mantendremos a la UE unida a pesar de esta escalada y actos graves", dijo Von der Leyen en su publicación.

"Condenamos en los términos más enérgicos posibles el intento de ataque con drones por parte de Rusia en el aeropuerto de Leipzig. Rusia debe cesar su guerra de agresión contra Ucrania, en lugar de intensificarla", escribió por su parte el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Rutte y Von der Leyen celebrarán el miércoles una reunión en Bruselas centrada en discutir las "amenazas híbridas" que afrontan la UE y los aliados, según anunciaron hoy fuentes comunitarias, una cita en la que se podrían poner sobre la mesa medidas adicionales contra Moscú coordinadas entre ambas partes.