La canciller alemana Angela Merkel causó preocupación este martes al sufrir fuertes y notorios temblores de manos y piernas en un acto oficial junto al presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, quien está de visita en Berlín. "Estoy bien, me he bebido al menos tres vasos de agua, que parece que me faltaban, ahora me siento de nuevo bien", aseguró Merkel, atribuyendo lo ocurrido a un supuesto problema de deshidratación.

