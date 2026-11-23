Las autoridades de Alemania investigan centenares de amenazas falsas de bomba hechas este lunes que, según el diario Bild, fueron al menos 450 y se produjeron contra escuelas de todo el país.

Según informó la Policía del estado federado oriental de Turingia en un comunicado, "numerosos colegios se han visto afectados por amenazas de bomba".

"Entre ellos se encuentran, entre otros, centros de Jena, Erfurt, Mühlhausen, Zella-Mehlis, Nordhausen, Gotha, Rudolstadt y Greiz", agregó el comunicado policial en el que se apuntó que "otros estados federados también se han visto afectados por la carta amenazante".

También se registraron amenazas en los norteños estados federados de Baja Sajonia y Schleswig-Holstein, en la ciudad-estado de Hamburgo, en la ciudad de Friburgo, en el suroeste germano, y en las regiones occidentales de Hesse, El Sarre y Renania Palatinado y la sureña Baviera, según Bild.

Ante las amenazas, que llegaron a los centros escolares por correo electrónico con el asunto "La muerte te espera", "hay una investigación abierta por alteración del orden público por amenazas de cometer delitos", según la Policía de Turingia, que no considera "graves" los hechos y recomendó que se continúe con la actividad escolar.

Según dijo en rueda de prensa ordinaria un portavoz del Ministerio del Interior, David Menkel, tanto "los centros educativos como las autoridades de seguridad de los estados federados están preparados para este tipo de incidentes y pueden reaccionar de acuerdo con las circunstancias, en función de la valoración que hagan in situ".