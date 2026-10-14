Gobierno alemán aprobó proyecto para crear un impuesto a las bebidas azucaradas

El gobierno de Alemania aprobó un proyecto de ley para introducir un nuevo impuesto a las bebidas azucaradas, que servirá para contribuir a financiar los gastos del sistema sanitario, y que ha generado oposición en el sector agrícola.

Según informó en un comunicado el Ministerio de Finanzas del Ejecutivo que dirige el canciller Friedrich Merz, está previsto que el nuevo impuesto entre en vigor a partir del 1 de julio de 2027, y se impondrá a las bebidas con más de cinco gramos de azúcar por cada 100 mililitros de contenido líquido.

El proyecto de ley, aprobado tras la reunión del Consejo de Ministros y que aún debe pasar los trámites parlamentarios -donde tiene mayoría la coalición gubernamental de conservadores y socialdemócratas-, prevé dos niveles impositivos.

El primer tramo es de 0,26 euros por litro para bebidas con entre cinco y ocho gramos de azúcar por cada 100 mililitros; y un segundo de 0,32 euros por litro, para los productos con más de ocho gramos por cada 100 mililitros.

Entre los productos exentos de este impuesto quedarán bebidas alcohólicas, lácteas, jugos puros de verduras y frutas, además de los jugos a base de diluidos sin azúcar añadida.

"Se prevé que este impuesto genere unos ingresos adicionales para el Estado federal de 690 millones de euros en 2027, 925 millones de euros en 2028, y entre 875 y 890 millones de euros entre 2028 y 2031", indicó el Ministerio de Finanzas.

Según precisó el ministerio, esos ingresos del Estado servirán a los usuarios del sistema sanitario alemán, pues contribuirá a "mantener estables las cuotas del seguro médico obligatorio".

La medida aprobada por el Consejo de Ministros ha generado oposición en el sector de la agricultura y según trascendió, nueve ministros regionales de Agricultura y de Consumo escribieron una carta de protesta al canciller contra la medida, que -dicen- empeorará la situación del sector, al suponer una carga adicional para los consumidores.