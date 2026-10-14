El papa pasó una noche tranquila luego de ser operado de un tumor pulmonar

El papa León XIV pasó una noche tranquila en el hospital Gemelli de Roma, donde se encuentra ingresado después de que ser operado este martes de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer pulmonar, en una intervención en la que se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El Vaticano informó que se darán más detalles del estado de salud del pontífice, de 71 años, durante la jornada.

En el parte médico difundido anoche tras la operación se explicó que "un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias".

Y se especificó que "para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida", indicó la nota de la Santa Sede, que añadió que "el procedimiento fue exitoso, sin complicaciones".

Tras la operación, el pontífice "despertó con normalidad y, después de un breve periodo de observación, regresó a su habitación en el décimo piso" del Policlínico Gemelli. Incluso pidió la cena, según fuentes vaticanas.

Las mismas fuentes explicaron que León XIV permanecerá ingresado en el Gemelli, para seguir con la recuperación y someterse a exámenes postoperatorio y aún el equipo médico no ha detallado si el papa necesitará tratamiento específico ante la naturaleza del tumor extirpado.

"La visita puede verse luego", dice gobernador regional peruano

Esta operación del papa estadounidense-peruano y el diagnóstico del tumor maligno se produce a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre y que, en principio, seguiría en pie a tenor de sus propias palabras del domingo pero sobre el que ahora existe mucha incertidumbre.

Jorge Luis Pérez, gobernador de la región peruana de Lambayeque, cuya capital es Chiclayo, la ciudad donde el papa León XIV fue obispo durante ocho años, aseguró que su visita apostólica a Perú puede esperar porque la prioridad ahora es la recuperación.

"Lo primero es la salud del santo padre. Nosotros estaremos expectantes de su recuperación mediante sus oraciones. La visita puede verse luego. Eso no es prioritario ahorita", señaló el gobernador regional, cuya jurisdicción es una de las incluidas en el itinerario de León XIV para su viaje apostólico.

En Perú, donde se le considera "el papa peruano" por haber adoptado su nacionalidad y haber pasado en el país andino más de 20 años de su vida pastoral, desde misionero hasta obispo, tiene previsto estar del 11 al 16 de noviembre y visitar las ciudades de Lima, Cusco y Pucallpa, además de Chiclayo, la ciudad donde fue obispo durante ocho años.