Vehículo embistió a un grupo de personas en el centro de Munich

Al menos 20 personas resultaron heridas, dos de ellas graves, en el atropello de un automóvil este jueves en el centro de Munich, en el sur de Alemania, informó la Policía de la capital bávara.

"Alrededor de 20 heridos están siendo atendidos por los servicios de emergencia. Todavía no tenemos información sobre la gravedad de las heridas. Por eso se están desplegando helicópteros de rescate", indicó en la red social X.

"Dos de los heridos están graves", añadió.

Según el medio bávaro Bayrischer Rundfunk (BR), una persona fue reanimada en el lugar de los hechos, que está cerca de la estación ferroviaria central de Munich, mientras que el alcalde de la ciudad, Dieter Reiter, afirmó que había niños entre los heridos.

"Estoy profundamente conmocionado", declaró.

"Numerosos servicios de emergencia siguen en el lugar del siniestro. La atención a los heridos es actualmente la máxima prioridad", señaló la Policía, que pidió a todos los ciudadanos que mantengan despejadas las vías de evacuación.

Las imágenes de las televisiones alemanas reflejan una zona acordonada con amplios dispositivos policiales, perros y objetos personales de las personas en el suelo, además del vehículo blanco de la marca Mini Cooper que atropelló a un grupo de personas que participaba en una huelga organizada por el sindicato Verdi.

Según la cadena de televisión NTV, unas 2.500 personas se habían registrado para participar en la manifestación.

El conductor del vehículo fue detenido de inmediato, si bien las circunstancias del atropelló aún no están claras, pues se desconoce de momento si fue fortuito o intencionado.

Sin embargo, según indicaron a BR fuentes policiales, la Policía no cree que el incidente fuera un accidente.

El lugar del atropello se encuentra a poco menos de 2 kilómetros del casco antiguo de la ciudad, donde actualmente hay un fuerte dispositivo de seguridad debido a la Conferencia de Seguridad de Múnich que comenzará este viernes en la capital bávara.

HIGH VIEW CRASH Injuries reported after car crashed into a crowd in Munich, Germany. pic.twitter.com/flIKne9cnJ

At least 1 person killed and more than 20 wounded after a driver plows a car into a crowd in Munich, Germany. 🇩🇪 pic.twitter.com/8aSnUpbsgB