Hombre cobró durante 20 años la pensión de una mujer fallecida: Más de $737 mil millones

Las autoridades de Costa Rica investigan a un hombre como sospechoso de haber cobrado durante 20 años la pensión de una estadounidense que falleció en 2005 cuando residía en un hogar para adultos mayores en la capital costarricense, en el que él ejercía como administrador.

El Ministerio Público informó este miércoles que el hombre de apellido Abarca, quien se desempeñaba como administrador del centro geriátrico, aparentemente cobró a lo largo de 20 años un total de cerca de 800.000 dólares de la pensión de la estadounidense, es decir, cerca de 737.984.000 pesos chilenos, por lo que ahora enfrenta cargos por falsedad ideológica, uso de documento falso y estafa.

Las autoridades allanaron la vivienda del sospechoso en busca de evidencia y un tribunal ordenó las medidas cautelares de presentarse a firmar a un juzgado periódicamente, mantener domicilio fijo y la prohibición de salir de Costa Rica.

Según la investigación, el sospechoso administraba un hogar geriátrico ubicado en La Uruca, San José. A ese lugar ingresó a vivir, en 1999, una ciudadana estadounidense de apellido Collins, quien permaneció allí hasta el 2005, cuando falleció a los 78 años.

"La fiscalía presume que, tras el fallecimiento de la mujer, el imputado gestionó su sepultura en un cementerio de Cartago (este de Costa Rica) y que, en el 2006, habría presentado documentación falsa ante el California State Teachers' Retirement System (CalSTRS), sistema de jubilación de los educadores de ese Estado, con el propósito de ser reconocido como apoderado de Collins y así tener acceso a su pensión", indica la información oficial.

Al parecer, el sospechoso habría obtenido una tarjeta bancaria que le permitió acceder a al menos 800.000 dólares, entre el 2006 y el 2026.

"La situación fue detectada luego de que CalSTRS realizara una gestión para verificar si Collins continuaba con vida, para lo cual, por medio de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica se logró determinar el fallecimiento de la mujer", agregó la Fiscalía.