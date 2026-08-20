Denuncian que Carabineros desnudó a escolares frente a sus compañeros en un colegio de Chiloé

La Defensoría de la Niñez presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional de Los Lagos, tras ser alertada de posibles malos tratos o vejaciones por parte de Carabineros hacia estudiantes del Liceo Rayen Mapu, en Quellón, en el marco de un procedimiento policial realizado el pasado lunes.

Según el organismo, estando dentro del recinto educacional, uniformados "habrían realizado revisiones corporales a estudiantes adolescentes, bajando sus prendas de vestir como método de revisión y exponiéndolos frente a otros estudiantes y funcionarios del establecimiento".

Un comunicado del liceo complementa que el mentado procedimiento tuvo lugar al interior de un curso de segundo medio durante la jornada escolar de la tarde.

"La situación que más nos preocupa corresponde al procedimiento realizado sobre los estudiantes. Según lo informado, a uno de ellos se le habría solicitado quitarse el polerón y las zapatillas y, además, se le habría levantado la polera frente a sus compañeros. Al segundo estudiante se le habría solicitado quitarse pantalones, polerón, polera y zapatillas, para posteriormente realizar sentadillas frente a sus compañeros, funcionarios policiales y funcionarias del establecimiento presentes en ese momento", explica el escrito publicado por el colegio.

"Los antecedentes conocidos son de extrema gravedad, especialmente porque se trata de actuaciones atribuidas a agentes del Estado respecto de adolescentes y al interior de un establecimiento educacional. Las policías tienen una obligación especial de respetar y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes en todo procedimiento en que se vean involucrados, particularmente su dignidad e integridad física y psíquica", subrayó el defensor de la Niñez, Anuar Quesille.

En concreto, la denuncia de la institución solicita al Ministerio Público investigar eventuales "delitos de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y vejación injusta, sin perjuicio de otras calificaciones jurídicas que puedan determinarse durante la investigación".

Además, la Defensoría pidió que los estudiantes afectados sean derivados a la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía de Los Lagos, con el objetivo de evaluar sus necesidades de atención y protección, así como el seguimiento de las acciones de reparación que correspondan, en coordinación con profesionales del liceo y sus cuidadores legales.

Por lo pronto, el organismo se mantiene en contacto con los alumnos y el establecimiento para continuar recabando antecedentes que permitan esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos, así como evaluar otras acciones.

"La existencia de un procedimiento policial no suspende los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por el contrario: cuando agentes del Estado intervienen respecto de ellos existe un deber reforzado de resguardar su dignidad, integridad y protección frente a cualquier forma de violencia o trato degradante", remató el defensor.