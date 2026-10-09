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Tópicos: Mundo | América Latina | Panamá

[VIDEO] Terremoto en Panamá obligó a periodistas deportivos abandonar una transmisión en vivo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los comunicadores tuvieron que resguardarse por la fuerza del movimiento telúrico.

[VIDEO] Terremoto en Panamá obligó a periodistas deportivos abandonar una transmisión en vivo
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El fuerte terremoto en Panamá obligó a unos periodistas deportivos a abandonar la transmisión en vivo de su programa del medio RPCTV, que se estaba realizando en Santiago de Veraguas, a 60 kilómetros del epicentro.

Durante la transmisión del programa A La Candela de Deportes RPC, los tres presentadores estaban con dos invitados cuando empezó el movimiento e hicieron comentarios por el sismo, pero a medida que se intensificó el terremoto, tuvieron que arrancar.

La cámara continuó filmando en vivo, quedando un registro de la fuerza del terremoto en el lugar.

De hecho, el propio medio compartió en sus redes sociales el registro del terremoto, e informó que los periodistas e invitados "se encuentran bien".

 

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