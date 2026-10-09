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Tópicos: Mundo | América Latina | Panamá

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió a Panamá

Publicado:
| Periodista Digital: EFE
Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió a Panamá
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Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió este viernes el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

De acuerdo con el reporte del USGS, el epicentro se registró cerca de la localidad de Tonosí, ubicada en el suroeste de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital, Ciudad de Panamá.

El movimiento ocurrió a las 12:56 hora local (14:56 de Chile).

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