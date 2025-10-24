Argentina busca préstamo de 500 millones de dólares del BID para cobertura a jubilados
El decreto -firmado por el presidente Javier Milei- que aprueba el modelo del contrato fue publicado esta jornada en el Boletín Oficial.
El dinero se destinará a un programa de fortalecimiento del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).
El INSSJP está a cargo del Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI), la institución de servicios de salud más grande de Argentina, con cinco millones de jubilados afiliados a esta cobertura de servicios médicos.