Mundo | Argentina

Argentina busca préstamo de 500 millones de dólares del BID para cobertura a jubilados

Publicado:
Periodista Digital: EFE

El decreto -firmado por el presidente Javier Milei- que aprueba el modelo del contrato fue publicado esta jornada en el Boletín Oficial.

El dinero se destinará a un programa de fortalecimiento del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).

 EFE

El INSSJP está a cargo del Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI), la institución de servicios de salud más grande de Argentina, con cinco millones de jubilados afiliados a esta cobertura de servicios médicos.

Argentina busca firmar un contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para acceder a un préstamo por 500 millones de dólares que será destinado a servicios de salud para los jubilados.

El decreto que aprueba el modelo de contrato a ser firmado con el BID, publicado este viernes en el Boletín Oficial, indica que, de concretarse, el crédito será aplicado a un programa de fortalecimiento del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), que tiene a su cargo el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI).

El PAMI es la institución de servicios de salud más grande de Argentina, con cinco millones de jubilados afiliados a esta cobertura de servicios médicos.

La ejecución del programa de fortalecimiento del INSSJP será responsabilidad del Ministerio de Salud de Argentina.

La concesión del préstamo depende de la aprobación por parte del directorio ejecutivo del BID.

El decreto firmado este viernes por el presidente de Argentina, Javier Milei, faculta al Ministerio de Economía a suscribir el contrato una vez que el directorio del BID apruebe el préstamo.

