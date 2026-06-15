Cientos de personas despiden a Taty Almeida, referente de las Madres de Plaza de Mayo

Cientos de personas despidieron este lunes a Taty Almeida, referente de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, en un velatorio público desarrollado en la sede de un sindicato de Buenos Aires, tras su fallecimiento a los 95 años, ocurrido el domingo por la tarde.

Una extensa fila de personas se formó desde el mediodía en la puerta de la sede sindical de los trabajadores telefónicos (conocido como Foetra) para ofrecer un último adiós a Lidia Stella Mercedes Miy Uranga de Almeida, conocida como Taty Almeida, quien desde 1979 se incorporó a las Madres para denunciar la desaparición de su hijo Alejandro Almeida, ocurrida en 1975, a manos de un grupo parapolicial.

Su compromiso con la búsqueda de la verdad comenzó durante la última dictadura en Argentina (1976-1983) y se extendió hasta el presente desde su rol como presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, una de las tres escisiones del grupo original, entre las que también están las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo, famosas por la búsqueda de bebés apropiados.

Estela de Carlotto, titular de Abuelas, dijo este lunes por la mañana a la señal televisiva C5N: "No soporto la idea de no verla o no estar donde ella está".

"Hemos tenido tantas actividades juntas, para reír, para llorar y para enojarnos entre nosotras también porque a veces decíamos cosas distintas. Es la vida de compañeras que hemos sufrido y seguimos sufriendo con estas pérdidas. Ya somos muy mayores, casi centenarias", agregó Carlotto, de 95 años, con evidente dolor.

Con la muerte de Almeida, ya son pocas las integrantes originales del grupo que encabezó la búsqueda de los desaparecidos en Argentina, a pesar de que las organizaciones se mantengan activas y el recambio generacional permita continuar el reclamo institucional bajo las consignas de "memoria, verdad y justicia", lema del movimiento de derechos humanos en el país.

El velatorio permitió a los asistentes acercarse a la sala donde el féretro de Almeida estaba cubierto de pañuelos blancos y objetos que las personas fueron dejando a medida que pasaron, en un ambiente moderadamente festivo en el que allegados y amigos de la activista tocaban música.

Fabiana Almeida, hija de Taty, dijo en una conferencia de prensa improvisada frente al Foetra: "Compañeros, lo que ella quería era unión, tenemos que unirnos para sacar a este terrible Gobierno, del que no solo ellos (en referencia a los integrantes del oficialismo del presidente Javier Milei) son responsables".

Todos los grupos de derechos humanos de Argentina critican con dureza al Ejecutivo de Milei porque recortó fondos y desarticuló organismos estatales que impulsaban iniciativas para esclarecer los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

"Mamá siempre decía 'yo no me quiero morir antes de encontrar los huesos de Ale. Nunca los encontró, estos desgraciados nunca hablaron ni dijeron adónde lo tiraron ni dónde está", dijo en referencia a los responsables del secuestro y desaparición de su hermano Alejandro Almeida.

De acuerdo a la organización del velatorio, Almeida había aclarado antes de morir que a su despedida los asistentes no llevaran flores, si no que opten por donar esos fondos a la causa de las Madres de Plaza de Mayo.

"No nos han vencido" fue una de sus consignas más conocidas en sus múltiples discursos en Argentina para brindar apoyo a las luchas populares, trabajadores despedidos y víctimas de violencia estatal.

Desde que se conoció el fallecimiento de la activista, se sucedieron los mensajes públicos de despedida de figuras como la expresidenta argentina, Cristina Fernández; el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel; el exmandatario de Paraguay, Fernando Lugo; y el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires y principal líder opositor en el país, Axel Kicillof.