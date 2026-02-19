Paro general por reforma laboral de Javier Milei paraliza transporte y cientos de vuelos en Argentina

La huelga general convocada por sindicatos contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei paralizó este jueves gran parte del país.

La iniciativa ya recibió el visto bueno del Senado el 12 de febrero, en una jornada que terminó con enfrentamientos entre policías y manifestantes.

Bajo un fuerte operativo de seguridad, columnas de trabajadores intentan llegar al Congreso de Argentina -donde se debatirá el proyecto- en una jornada marcada por la suspensión de trenes, vuelos, metro y la mayoría de las líneas de autobuses.

La Confederación General del Trabajo (CGT), principal central sindical y convocante de la cuarta huelga general durante la administración de Milei, lidera la medida iniciada a la medianoche.

"El acatamiento es importantísimo; ya desde anoche los sectores fabriles con turnos nocturnos comenzaron a dejar sus puestos", afirmó a Radio Rivadavia, Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la central.

A la protesta se sumaron 13 gremios y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), mientras servicios esenciales como la salud pública registran interrupciones parciales.

Asimismo, la Cámara de Líneas Aéreas en Argentina (JURCA) informó la cancelación de más de 400 vuelos, afectando a unos 64.000 pasajeros y operaciones de carga.

En paralelo, la Secretaría de Trabajo instó a los empleados del transporte ferroviario y de autobuses a abstenerse de medidas de fuerza, y el Gobierno anticipó que descontará el día a los funcionarios públicos que se sumen al paro.

Las movilizaciones se replican en distintos puntos del país, mientras los accesos a la capital permanecen bajo custodia de la Gendarmería Nacional Argentina, en un clima de tensión.

Según una estimación preliminar del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), el costo económico de la huelga oscilaría entre 400 y 600 millones de dólares (entre 380 mil millones y 570 mil millones de pesos), dependiendo del nivel final de adhesión.

El proyecto será debatido por la Cámara de Diputados este jueves, en una sesión que se prevé extensa y que comenzará a partir de las 14:00 horas.