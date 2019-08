Cura chileno es acusado de abusar de un estudiante en Argentina

El sacerdote chileno Nelson Jerez fue acusado de abuso sexual en contra de un estudiante en un colegio parroquial de Liniers, en Argentina, en un hecho que habría ocurrido frente a la mirada de los compañeros de la víctima y de otro párroco.

El cura ya había sido denunciado en Chile de abusos sexuales y maltratos físicos mientras estaba a cargo del Hogar San Ricardo, en la localidad de Batuco.

El abuso habría ocurrido el sábado 13 de julio cuando los voluntarios de un grupo de misioneros realizaba una actividad para una campaña solidaria en la parroquia Tránsito de San José de Liniers.

Los jóvenes trabajaban en la cocina del recinto cuando apareció Jerez "en un estado alcóholico bastante intenso", dijo Tiago, el alumno que fue acosado, al diario Crónica.

Jerez hizo bromas que incomodaron a los jóvenes y en un momento "se acercó y me agarró fuertemente del culo. Mis compañeros del grupo lo vieron y se acercaron, pero en el medio de esa situación, volvió a pasar y me agarró nuevamente el culo", dijo el joven.

"Yo estaba muy nervioso y me quería ir, porque me sentía muy mal, pero no podía porque estaba con los chicos y necesitábamos terminar de cocinar", detalló el coordinador del grupo misionero.

El joven además comentó al medio que previamente el sacerdote ya había tenido comportamientos extraños con él, ya que se comunicaban constantemente para rendir cuentas del grupo misionero.

"Yo entendía que la relación de profesor-alumno no debería exceder demasiado los temas tratados en clase y esto no sucedía con Nelson. Me mensajeaba expresando su afecto por mí, reconociendo mi esfuerzo y mi buena actitud en el grupo misionero y en sus clases. Durante el año recibí mensajes que decían 'te quiero', 'te aprecio muchísimo', hasta el punto que me dijo 'te amo'. En ese momento lo sentí fuera de lugar e intenté dejar de conversar por WhatsApp", dijo Tiago.

Padres acusan encubrimiento de las autoridades

Tras el incidente, según cuenta el joven, "los directivos del colegio intentaron solucionar el tema, o evitarlo, para que no pasara a mayores y trataron de que Nelson me pidiera perdón. Quisieron que todo esto pasara como un 'malentendido', cuando en realidad esta persona estuvo alcoholizada frente a menores".

Entonces, Tiago decidió contarles a sus padres, quienes hicieron la denuncia en el Juzgado N°63, a cargo de la Fiscalía N°1.

La familia del menor acusó a los directivos del instituto como cómplices de encubrimiento, lo que fue contestado de inmediato por el establecimiento.

En ese sentido, aseguraron que "en forma inmediata las autoridades de la congregación y del colegio decidieron separar al sacerdote de toda responsabilidad y tarea, hasta tanto el tema sea debidamente aclarado".