Gobierno argentino celebra nueva ley de glaciares que favorece la minería

El Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, celebró este jueves la aprobación de una nueva ley de glaciares, que permite desarrollar proyectos mineros en áreas cercanas a esas reservas de agua dulce, y afirmó que la norma aporta "seguridad jurídica" y fortalece a las provincias en la administración de recursos naturales.

En un comunicado oficial, el Ejecutivo destacó que la reforma "impulsa la precisión de la norma vigente a fin de garantizar seguridad jurídica y darle poder a las provincias para la utilización de sus recursos".

Según el Gobierno, la iniciativa -que calificó como histórica- "aclara con precisión científica que se debe continuar protegiendo los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas, en función de evaluaciones técnico-científicas provinciales, la explotación de los minerales en los terrenos que estaban mal catalogados como glaciares y no formaban parte del objeto protegido de la ley".

El Ejecutivo indicó que la reforma apunta a compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico y señaló que "el cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos, sino motores complementarios de una Nación libre y próspera".

La reforma, para el Gobierno, permitirá avanzar hacia "un verdadero federalismo ambiental y una política inteligente y soberana para la explotación de sus recursos".

La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), por su parte, consideró este jueves que la nueva ley constituye "una señal positiva para el futuro productivo de la Argentina", que permitirá "incrementar la previsibilidad normativa", un aspecto clave para el desarrollo de una industria capaz de "crear empleo de calidad".

El proyecto del Ejecutivo, que ya había recibido el visto bueno del Senado el pasado 26 de febrero, fue aprobado en la madrugada de este jueves por la Cámara de Diputados y modifica una ley de 2010, pionera en Latinoamérica, que establecía la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua.

La iniciativa generó rechazo entre organizaciones ambientalistas, que advierten que están en juego importantes reservas de agua.