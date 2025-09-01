Gobierno argentino pide allanar un medio y dos periodistas por filtración de audios

El Gobierno de Javier Milei solicitó este lunes a la Justicia que ordene el allanamiento del medio digital Carnaval y el domicilio de dos reconocidos periodistas, tras la filtración de grabaciones de Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, que, según el Ejecutivo, fueron grabados de manera ilegal en la Casa de Gobierno.

El pedido fue incluido en una denuncia presentada este lunes por el Ministerio de Seguridad Nacional con el objetivo de detener la difusión de audios presuntamente grabados en la sede del Ejecutivo, en los que se escucha a Karina Milei hablar de peleas al interior del partido oficialista, La Libertad Avanza (LLA).

En el escrito, el Gobierno denunció un "ataque a una de las principales figuras del Gobierno Nacional, mediante una burda operación de inteligencia no institucional" y solicitó a la Justicia ordenar el allanamiento del medio digital Carnaval, que difundió los audios, y del domicilio privado de dos periodistas del medio, Jorge Rial y Mauro Federico.

El Ejecutivo también pidió la intervención de la Justicia para frenar la difusión de más grabaciones de Karina Milei, solicitud que fue aceptada y motivó una medida cautelar en la que se ordenó "el cese de la difusión únicamente de audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación".

La filtración de audios de Karina Milei se produce en medio de un escándalo de corrupción tras la difusión el pasado 20 de agosto de grabaciones de un funcionario en las que describía un esquema de recaudación de sobornos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

En esas grabaciones, la hermana del presidente es señalada como una de las beneficiarias del presunto esquema de sobornos que involucra a la empresa comercializadora de medicamentos Suizo Argentina y se habría producido con conocimiento del mandatario.

Si bien los audios filtrados el pasado viernes no hacen mención al escándalo de corrupción, el periodista Mauro Federico aseguró contar con 50 minutos de audios de la hermana del presidente, según indicó la denuncia presentada hoy por el Gobierno argentino.

Tras la denuncia y la solicitud de allanamientos a Carnaval y a los dos periodistas, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), reaccionó velozmente y la calificó como un acto de criminalización a la prensa.

"Los allanamientos violan la protección del derecho de preservación de la fuente periodística. La jurisprudencia rechaza históricamente este tipo de peticiones porque protege archivos, comunicaciones y materiales de medios y periodistas", expresó SiPreBa en la red social X.

Carnaval, por su parte, denunció "censura" y, a través de su perfil oficial de X, anticipó: "No nos van a callar".

Por su parte, Jorge Rial, el otro periodista contra el que se solicitaron medidas, expresó: "En un acto de locura extrema y en su peor momento, el régimen de Javier Milei no solo quiere acusar al periodismo por investigar la corrupción en su gestión sino que va directo contra la libertad de prensa y expresión".