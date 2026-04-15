Canciller responde polémica por Estrecho de Magallanes: "La soberanía de Chile es indiscutible"

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se refirió hoy a la polémica que surgió a raíz de los dichos del contralmirante argentino Hernán Montero, quien aseguró que parte del Estrecho de Magallanes pertenece a su país.

"La boca de Magallanes es argentina", planteó el jefe del Servicio de Hidrografía Naval del país trasandino, en un capítulo del podcast Pensemos, publicado en enero.

Este miércoles, durante un punto de prensa, la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, fue consultada respecto a si se iba a presentar una nota de protesta sobre las declaraciones del militar trasandino durante un punto de prensa.

"Nosotros nos regimos bajo las reglas y tratados que tenemos y son, precisamente, los ministros de esas carteras los que dan las declaraciones correspondientes a nombre del Gobierno de Chile", respondió la vocera de Gobierno.

"La soberanía de Chile es indiscutible"

Más tarde, el canciller Pérez Mackenna publicó un video en el que abordó la situación: "Ante la polémica infundada que se ha planteado, como ministro de Relaciones Exteriores quiero afirmar que: Primero, la soberanía de Chile en el Estrecho de Magallanes es indiscutible y se funda en dos tratados, de 1881 y de 1984", enfatizó.

"Segundo, Chile ejerce pleno control sobre ambas riberas del Estrecho y asegura la libre navegación a todos los Estados, conforme con el derecho internacional", agregó el secretario de Estado.