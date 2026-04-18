Milei autorizó, vía decreto, el ingreso de tropas de EE.UU. a Argentina

El Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, autorizó este viernes por decreto el ingreso de tropas de Estados Unidos al país vecino para la realización de ejercicios militares combinados.

La decisión, firmada por el mandatario y publicada en el Boletín Oficial, habilita el ingreso de medios y personal de las Fuerzas Armadas estadounidenses para participar del ejercicio militar 'Daga Atlántica', previsto entre este martes y el 12 de junio de 2026, así como en el operativo naval 'PASSEX', que se desarrollará del 26 al 30 de abril.

Las maniobras de 'Daga Atlántica' se realizarán en distintas instalaciones militares del país, entre ellas la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina, situada en Moreno, provincia de Buenos Aires.

El ejercicio 'PASSEX', en tanto, tendrá lugar en la Zona Económica Exclusiva argentina y contará con la participación de buques de la Armada estadounidense, que operarán junto a unidades locales.

El Poder Ejecutivo había remitido en 2025 al Congreso un proyecto de ley para autorizar el ingreso de tropas extranjeras y la salida de fuerzas argentinas en el marco de ejercicios conjuntos previstos, pero la iniciativa no fue tratada.

Según la Constitución argentina, la autorización para el ingreso de tropas extranjeras corresponde al Parlamento pero el Gobierno justificó el uso del decreto como vía excepcional por ser una situación de "necesidad y urgencia", ante la falta de tratamiento legislativo del proyecto original.

Según el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, estas actividades permitirán incrementar la preparación militar, fortalecer la defensa regional y fomentar el intercambio de conocimientos y prácticas operativas.

Desde antes de su llegada a la Casa Rosada, en diciembre de 2023, Milei ha expresado un apoyo total a Estados Unidos e Israel, a quienes considera sus dos principales aliados en términos geopolíticos.

Con el inicio del conflicto de ambos países con Irán, el presidente argentino reiteró su posicionamiento y profundizó el deterioro del vínculo diplomático con ese país de Medio Oriente, al punto de expulsar a su representante diplomático.

Tercer viaje a Israel en medio del alto el fuego

El presidente de Argentina viajará este sábado por tercera vez desde su asunción en diciembre de 2023 a Israel para participar en los festejos por el Día de la Independencia de ese país, en medio del acuerdo de alto el fuego por 10 días, anunciado el jueves, entre Israel y el Líbano.

El mandatario partirá, junto a una comitiva, este sábado a las 11:00 hora local desde Buenos Aires con destino a Jerusalén, donde arribará el domingo a las 09:30 hora local.

La primera actividad prevista en su agenda oficial será la visita al Muro de los Lamentos a las 10:30 hora local, en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

En la tarde del domingo, a las 17:30 hora local, Milei se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y, tras el encuentro, está previsto -aún sujeto a confirmación oficial- el anuncio del vuelo inaugural de la aerolínea israelí El Al, así como la firma de acuerdos y una declaración conjunta.

En paralelo, el canciller argentino, Pablo Quirno, mantendrá una reunión con su par israelí, Gideon Sa'ar.

Milei participará en la noche del domingo de una pregrabación de la ceremonia del 78º Día de la Independencia de Israel en Monte Herzl, que incluirá el tradicional encendido de antorchas.

El lunes, Milei recibirá el doctorado honoris causa de la Universidad Bar-Ilan, donde también pronunciará un discurso, y más tarde se reunirá con el presidente israelí, Isaac Herzog.

La jornada incluirá además una visita a la Yeshivá Hebron, donde será condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos.

El martes, el mandatario mantendrá un encuentro con rabinos, visitará la Iglesia del Santo Sepulcro y participará de actividades oficiales por el aniversario, con ceremonias y visitas aún no especificadas por la vocería presidencial.

El viaje concluirá el martes por la noche con el regreso de la comitiva a la Argentina, con llegada prevista para el miércoles a las 10:00 hora local.

Traslado de la embajada a Jerusalén

El eventual traslado de la Embajada argentina en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, anunciado para el 2026, no figura hasta el momento en la agenda oficial.

Milei reiteró el miércoles en una entrevista con el canal israelí C14 la voluntad del traslado y aseguró que es "cuestión de instrumentación" pero no fue confirmado oficialmente aún que se efectuará durante su próximo viaje.

De concretar su traslado, Milei seguiría los pasos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en 2018 ordenó el traslado de la embajada de su país a Jerusalén, reconociéndola como capital de Israel.