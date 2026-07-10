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Tópicos: Mundo | Argentina | Javier Milei

Milei viajará a Brasil para respaldar a Flávio Bolsonaro en las elecciones presidenciales

Publicado:
| Periodista Digital: Agencia de Noticias EFE

El mandatario argentino también se reunirá con el expresidente Jair Bolsonaro, y adelantó que viajará a Perú para asistir a la toma de posesión de la presidenta electa, Keiko Fujimori.

El anuncio refuerza el respaldo político que el libertario mantiene con la familia Bolsonaro y se produce en un contexto de persistentes diferencias con su par brasileño, Lula da Silva.

Milei viajará a Brasil para respaldar a Flávio Bolsonaro en las elecciones presidenciales
 Oficina del Presidente Argentina (archivo)

"Si es que lo ungen candidato a presidente a Flávio Bolsonaro, voy a estar en San Pablo", dijo el mandatario trasandino.

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El presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó este viernes que viajará el próximo 25 de julio a Brasil para participar en un acto político de respaldo al candidato presidencial brasileño de ultraderecha Flávio Bolsonaro, y adelantó que se reunirá con el expresidente Jair Bolsonaro.

"El 25 viajo a Brasil. Si es que lo ungen candidato a presidente a Flávio Bolsonaro, voy a estar en San Pablo y voy a hacer también un paso por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro", dijo el mandatario durante una entrevista con FM Radio Now 97.9.

El anuncio refuerza el respaldo político que el gobernante argentino mantiene con la familia Bolsonaro y se produce en un contexto de persistentes diferencias con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

La confirmación llega pocos días después de que Milei recibiera, el 30 de junio, a Flávio Bolsonaro en la residencia presidencial de Olivos, donde expresó públicamente su apoyo a una eventual candidatura del senador brasileño para las elecciones presidenciales de octubre.

En esa ocasión, el jefe de Estado argentino afirmó, en la red social X: "Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flávio Bolsonaro".

Desde el inicio de su Gobierno, Milei ha manifestado -en reiteradas oportunidades- su afinidad con el expresidente Jair Bolsonaro, mientras que su relación con Lula ha estado marcada por fuertes cruces políticos e ideológicos.

El libertario también adelantó parte de su agenda internacional para las próximas semanas. Indicó que el 26 de julio regresará a Buenos Aires para participar en la inauguración oficial de la Exposición Rural, y que dos días después viajará a Perú para asistir a la toma de posesión de la presidenta electa, Keiko Fujimori.

Consultado sobre el objetivo de sus viajes, Milei afirmó que forman parte de su estrategia para ampliar la inserción internacional de Argentina y atraer inversiones.

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