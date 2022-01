Cayó en seco: Periodista se desmayó en vivo en plena ola de calor

El periodista Carlos Ferrara, del Canal Nueve de Argentina, protagonizó un impactante momento en la televisión de ese país cuando se desmayó mientras realizaba un despacho en vivo.

Pese a la ola de calor extremo de los últimos días, el notero estaba vestido con camisa de manga larga y se le oía con dificultades evidentes al respirar.

"¡Perdón Claudio! ¡Perdón!", se le escuchó decir cuando se despedía del conductor del noticiero, Claudio Pérez. Segundos después el camarógrafo lo mostró en el piso.

Según contaron los compañeros de Ferrara a Infobae, el periodista fue atendido por personal de emergencia que estaba en el lugar y trasladado a un hospital por un posible "golpe de calor".

"Está bien, lo están controlando, con una tomografía se descartó cualquier cosa grave y lo está acompañando el médico del canal. Me dice que no hay nada porque preocuparse, por suerte no es nada grave", detalló Pérez.

"Pedernera al 800":

Por comentarios sobre lo que ocurrió durante un móvil de Canal 9pic.twitter.com/xTg5OMDAga — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 13, 2022