La absurda conferencia en que acusado de abuso se disculpó: Fue un chiste

Rodrigo Eguillor, el polémico argentino de 24 años acusado de abuso, fue liberado por "buena conducta" y habló con los medios de comunicación en una extraña conferencia de prensa.

Luego de pedir que no lo tocaran, ofreció disculpas por los videos que se viralizaron, donde explicaba que había salvado a la denunciante y no la violó.

"Pido disculpas en cámara si alguna persona se sintió ofendida. Aunque fue un video para mis amigos, un chiste, pido disculpas", dijo.

Su excusa para hacer ese video, decir cosas contra las feministas y atacar a la presunta víctima fue decir que estaba "bajo estrés sicológico y siquiátrico".

El joven incluso se desmintió a sí mismo, con declaraciones de otros días y aseguró que la otra denuncia por abuso que pesa en su contra, de 2016, no tiene sustento.

"De todas las denuncias no tienen pruebas", gritó.

Por otra parte, fue contra su mamá, la fiscal, por no estar cuando la necesitaba. "Mi vieja no apareció por ningún lado. No descarto irme a vivir solo", afirmó.

Martina Tarantino, una joven que lo denunció por hostigamiento, recopiló decenas de testimonios de mujeres que sufrieron acosos de parte de Eguillor, sobre todo mediante Instagram.

Entre los relatos hay algunas menores de edad, y mujeres que dijeron haber sido amenazadas.

“Lo reconocí porque hace meses me seguía y me dejaba de seguir. Cuando lo publiqué empezaron a llegar respuestas de amigas de amigas con sus propias experiencias”, dijo Tarantino a La Nación.