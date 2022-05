Mujer fingió embarazo, secuestró al bebé de su amiga y hasta hizo un baby shower

Una mujer fue detenida en Argentina tras haber secuestrado al bebé de su vecina por cuatro horas, a fin de continuar con su embarazo de mentira

De acuerdo a La Nación, el hecho ocurrió el pasado lunes 2 de mayo, en Buenos Aires, cuando alrededor de las 16:00 horas la mujer identificada como Rosa Barreto, se llevó al bebé de 10 días de la casa donde su madre lo había dejado cuidando mientras atendía momentáneamente su negocio.

"Fui a ver a mi bebé porque le tenía que dar de amamantar y no lo vi. Me puse como loca", comentó la madre del bebé, María Esther, quien junto a familiares comenzaron inmediatamente a buscarlo.

Momentos después, un adolescente que se encontraba en el sector le comentó que había visto a una mujer salir corriendo de la casa con el recién nacido en brazos, lo cual hizo que María Esther sospechara de su amiga que conocía hace más de 16 años, debido a ciertas situaciones que le habían llamado la atención.

Entre ellas, María Esther recuerda que cuando le contó a su amiga que tenía siete meses de embarazo, la mujer le había dicho que ella tenía cuatro meses. Sin embargo, Barreto después anunció que tendría a su bebé entre el 25 y 28 de abril, coincidiendo con la fecha de María Esther.

Además, la mujer les había mostrado a sus familiares las ecografías de María Esther para hacerles creer que se trataba de su propio hijo, y realizó un baby shower para celebrar la llegada del supuesto bebé.

"Por lo que me comentaron, había planeado todo. Durante una semana que yo estuve en reposo, me llamaba y yo no la atendía porque estaba con dolor. Y el lunes 25 me llamó y vino. Vino dos veces, estaba enloquecida con querer saber de mí", comentó la madre del pequeño.

Tras haber denunciado el hecho a la policía, los investigadores dieron con el paradero de la secuestradora, quien aseguró que había tenido un bebé hace pocos días.

No obstante, luego de realizar los procedimientos correspondientes, la policía descartó completamente su declaración de los hechos, y detuvieron a la mujer que actualmente se encuentra a disposición de la justicia.