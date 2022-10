"No me gusta trabajar": Se grabó llorando para pedir que la mantengan y se viralizó

Una usuaria de TikTok se repletó de críticas y de bromas luego de grabarse llorando para pedir que la mantengan.

Se trata de la argentina Nahir Lorenzetti, más conocida como "Asadodefaso", quien ya se hizo famosa a inicios de este año por pedir dinero a sus seguidores para pagar el arriendo.

"Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesito una solución, es muy difícil todo esto", dijo esta vez la joven en el video viral.

Su publicación acumuló en un día más de 5 millones de reproducciones, 12 mil comentarios y múltiples bromas de otros usuarios.