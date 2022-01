Nahir Lorenzetti, una joven youtuber argentina conocida como Asadodefaso, pidió dinero para pagar el arriendo de su departamento y sus seguidores se lo donaron en apenas unas horas. Según la rosarina de 26 años, Youtube le suspendió su canal y, por ende, bloqueó su fuente de ingresos. "Si este mes no llego a cobrar el sueldo ¿Ustedes me ayudan a pagar el alquiler?", preguntó en Instagram, luego publicó su cuenta para recibir transferencias y juntó rápidamente la plata, unos 200 mil pesos chilenos. Esta no fue la primera cuenta "baneada" de la joven, pues ha causado polémica en más de una ocasión y ahora la suspendieron por contenido inapropiado: "hacer apología a no vacunarse".

