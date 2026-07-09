Brote de sarampión en Bangladesh suma casi 750 muertos

En el último día, al menos dos niños murieron en Bangladesh por complicaciones relacionadas con el sarampión, lo que eleva el número total de fallecidos a 746 desde que comenzó el brote en marzo, según informaron fuentes oficiales.

Las cifras confirman que 93 niños murieron a causa del sarampión, mientras que otros 653 fallecieron con síntomas compatibles con la enfermedad, explicó la Dirección General de Servicios Sanitarios (DGHS).

El país asiático ha registrado casi 13.200 casos confirmados de sarampión y otros 109.000 casos sospechosos desde el 15 de marzo, llegando a cifra conjunta de más de 122.000, según la DGHS.

Expertos en salud pública explican que el brote es el resultado acumulado de años de fracaso a la hora de lograr la inmunidad colectiva entre los niños pequeños mediante la vacunación; pese a que el gobierno afirma que desde abril se ha vacunado a 18,5 millones niños, lo que representa "el 103 % de la cobertura prevista".

El sarampión es una enfermedad viral aguda y muy contagiosa que afecta a personas de todas las edades y sigue siendo una de las principales causas de muerte entre los niños pequeños en todo el mundo. Se transmite a través de partículas en el aire o gotas respiratorias de personas infectadas.

Según el Mnisterio de Salud de Chile, los movimientos antivacunas han "disparado" los casos de sarampión en todo el mundo.