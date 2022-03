Pakistán: Niña soñó que una profesora blasfemaba y convenció a familiares de matarla

Tres mujeres asesinaron en Pakistán a una profesora que fue acusada de blasfemar contra el profeta Mahoma por una niña, que afirmó que la supuesta ofensa le fue revelada en un sueño, revelaron a Efe fuentes policiales.

"En su declaración, las tres mujeres dijeron que la niña, con la que tienen lazos de parentesco, vio en sus sueños que Safora Bibi cometió blasfemia contra el profeta, así que la mataron", dijo a Efe Sagheer Gilani, un alto funcionario de Policía de la ciudad de Dera Ismail Khan, en la provincia de nororiental de Khyber Pakhtunkhwa.

Bibi, de 24 años de edad, llegó a la madrasa o escuela coránica donde trabajaba hacia las 7:30 de la mañana hora local (23:30 en Chile), donde se encontró con las tres mujeres, que también ejercen como profesoras en otra institución religiosa de la zona.

A woman from a madrassa has been killed by three other women in Pakistan who told the police that their minor niece saw a dream that the deceased had committed blasphemy pic.twitter.com/mXMeD7p27r