Carlos Mesa fue invitado a ser candidato presidencial

El ex presidente boliviano Carlos Mesa confirmó que fue convocado por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) para ser candidato presidencial por esa organización política.

El ex mandatario, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que "en las próximas horas" les dará una respuesta.

Mesa ya había sido mencionado previamente como candidato pero se vio envuelto en el caso judicial llamado Quiborax por el que él había dicho que se trataba de eliminarlo "políticamente".

El ex mandatario posteriormente fue amnistiado por el actual presidente Evo Morales para asistir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para conocer el fallo que finalmente rechazó la demanda boliviana.

He recibido la invitación del FRI para ser candidato a la presidencia por esa organización política. En las próximas horas le daré mi respuesta. pic.twitter.com/V0MS2f8Bnf — Carlos D. Mesa Gisbert (@carlosdmesag) October 5, 2018

Sobre el fallo de La Haya

También a través de redes sociales, el ex mandatario publicó un video en que dice que no hay justificación para no aceptar el fallo del tribunal internacional pese a que fue "conservador", distanciándose de la postura que ha tomado el Gobierno de Evo Morales.

Según Mesa, un triunfo de Bolivia "iba a tener jurisprudencia universal" y que la Corte temió "mover el avispero del sistema internacional, que vive un momento de fragilidad muy significativo".

El ex presidente además reconoció que se crearon "sobreexpectativas", pero que "valía la pena el riesgo".

Respecto a la relación con nuestro país, el ex mandatario aseguró que "hay que encarar de una manera nueva las relaciones bilaterales con Chile", y que es necesario "nuevas personas para llevar adelante las iniciativas".

"Bolivia debe pasar página", aseguró, aunque sin renunciar a su causa marítima, haciendo efectivas otras opciones para acceder al Pacífico.